PM atendeu duas ocorrências nas últimas horas

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As últimas horas foram mais tranquilas para a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, apenas duas ocorrências foram atendidas.

As 17h20 de quinta-feira,13 de julho no bairro São Cristóvão, a equipe durante patrulhamento avistou um veículo Chevette em atitude suspeita, realizado abordagem foram identificados o passageiro J.M. M, e o condutor E.E. D, ambos com 18 anos.

O condutor não possui CNH, (Carteira Nacional de Habilitação) e em consulta ao SESP/Intranet constatou que o veículo encontra-se em débitos quanto à documentação. O automóvel foi recolhido ao pátio do Pelotão e foram lavradas as notificações.

Arrombamento

O morador do bairro Dona Áurea, senhor R.W., entrou em contato com a PM, via 190 relatando que ao retornar do trabalho encontrou a janela de sua residência arrombada dando pôr falta dos seguintes objetos: um aparelho de som da marca LG e uma vara de pesca com molinete. A equipe fez patrulhamento nas proximidades sem êxito.