Essa máxima bíblica precisa ser revisitada e refletida sempre. Vivemos dias, em que o egocentrismo tem tomado o lugar do amor ao próximo. Infelizmente existem aqueles que ajudam o próximo por interesse. Outros fazem filantropia apenas por interesses políticos e afins. Graças a Deus existem muitos que ajudam o próximo como se isso fizesse faz parte de seu DNA. No nosso município existem entidades como LAR DO IDOSO, APAE, PEQUENO ANJO, FAMILIAS e outros mais que são alvo da ajuda, do investimento, enfim do amor de muitos cidadãos. São pessoas que tem pouco e outras que tem muito, que dividem o que tem e fazem isso com amor em favor do próximo. Investir nestas instituições é investir em pessoas, é amar o próximo. Essa máxima de Jesus vai muito além do que simplesmente doar ou fazer algo para quem necessita. Amar ao próximo começa em casa, e se estende para além das paredes chegando as ruas e alcançando pessoas. Amar ao próximo não deve ser visto simplesmente como doação para quem precisa e sim como, corrigir também quem precisa. O ato de dizer não, de chamar atenção de alguém, diante de algo errado que o mesmo praticou, é amar ao próximo, significa que você quer o melhor para ele ou para ela. Infelizmente vivemos dias de muito “mimimi”, onde muitos se ofendem por ouvir a verdade e já ficam de mal, já acham que o outro é preconceituoso. É devido ao afrouxamento de muitos valores que o mundo está como está. Mas não vamos perder o foco aqui, a suma é “ame o próximo” e quando isso aparece na Bíblia Sagrada, não fala que o próximo é apenas aquela pessoa que faz parte do meu convívio, aquele que “eu me dou melhor”, da cor “tal”, da familia “tal”. Outra coisa que a Bíblia fala em relação a isso é sobre a quantidade de amor que devo oferecer a uma pessoa. Em Romanos 13.8 diz “a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor ao próximo”. O amar o próximo não tem fim, não tem uma quantia exata, enquanto estivermos respirando, devemos amar o próximo, isso faz parte da vocação de cada um. Não fazer isso é viver uma vida com a sensação de que está faltando algo, e está mesmo. Investir, ajudar, contribuir, doar, amar o próximo não é simplesmente fazer algo em favor de alguém e sim em favor de você mesmo. Quando você ajuda uma pessoa, uma entidade filantrópica, Deus se alegra, as pessoas se alegram e certamente isso traz alegria e paz a você também.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão