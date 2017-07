Motorista embriagado causa acidente em pátio de posto de combustível

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

No início da tarde de ontem, dia 12 de julho às 12h52, a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de transito em uma área particular, onde o senhor E. M.L. contou que seu veiculo um Fiat Strada estaria estacionado na área de um posto de combustível quando o veiculo Corsa ao manobrar no mesmo local colidiu com a lateral de seu automóvel.

O condutor do Corsa N.F.O. apresentava sintomas de embriaguez, questionado pelos policiais respondeu que não era habilitado e em consulta ao sistema SESP/Intranet foi constatado que o automóvel possuía débito quanto ao licenciamento. O condutor foi encaminhado para o 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão onde se submeteu ao teste etilométrico tendo como resultado 0,87MG/L resultando em flagrante delito e sendo encaminhado a Delegacia de Policia Civil.

CEEBJA foi furtado

O diretor do CEEBJA, Claudio Marcos Francesconi relatou que na madrugada do dia 12 de julho foram furtados os seguintes objetos da instituição: um notebook marca positivo, um garrafa térmica, diversas vassouras, rastelos e rodos e um carregador de pilhas. A equipe realizou patrulhamento nas imediações, porém não logrou êxito.