Bicicleta é furtada no São José

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão atendeu apenas uma ocorrência nas últimas horas. As 21h30 de ontem, dia 12 de julho, uma senhora moradora no bairro São José entrou em contato com a PM, via 190, relatando que sua bicicleta marca Oceano de cor Verde/Preta que deixou fora por alguns minutos na área de sua residência foi furtada. A vítima não soube informar a identificação do autor, foi feito patrulhamento nas imediações, porém sem êxito.