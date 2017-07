Motoqueiros assaltam farmácia em Pinhão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A atendente da farmácia Trevofarma comunicou a Policia Militar através do 190 na tarde desta segunda-feira, 10 de julho que o estabelecimento tinha sido alvo de roubo. No local os policiais verificaram as imagens da câmera de segurança sendo constatado que dois rapazes chegaram em uma moto de cor escura com detalhes em azul no farol.

Um deles, munido de um revolver, trajava blusa de moletom cinza e calça de moletom azul escura com uma lista branca na lateral e capacete cinza. O outro vestia blusa moletom vermelha e preta, calça jeans e capacete vermelho. As vítimas observaram que este portava um objeto semelhante a um revolver por debaixo da blusa. Levaram certa quantia em dinheiro do caixa, fugiram em seguida em rumo ignorado. A equipe iniciou as buscas na região, sem êxito.