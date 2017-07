Meninas armadas de facão e faca

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

No inicio da noite de segunda-feira, 10 de julho funcionários do Colégio Procópio, comunicaram o 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão através do 190 que três menores estavam em frente ao Colégio de posse de fação e ao serem vistas pelos professores fugiram em direção a Praça Darci Brolini.

Após realizar patrulhamento na escola e de posse de suas características os policias avistaram as três menores na Praça próximo à pista de skate. Foram localizado em um arbusto dois facões sendo um com uma lâmina de 39 cm e outro com lâmina de 44 cm.

Um dos funcionários confirmou sendo elas as mesmas que estavam de fronte ao Colégio. Diante dos fatos foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhá-las durante os procedimentos. Neste momento uma das três jovens tentou se livrar de uma faca de marca Welmix com 20 cm. Encaminhadas até o Pelotão para a confecção de Boletim de Ocorrência onde já estavam acompanhadas de seus pais.