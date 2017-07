Levou um tiro no olho esquerdo

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Ao final da tarde de segunda-feira, 10 de julho através de ligações anônimas a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão foi comunicada que no bairro Nossa Senhora da Gloria havia uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo. Acionado o Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão uma guarnição foi até o local e constatou que C.M. estava com um ferimento em seu olho esquerdo. Relatou que foi atingido por um tiro de espingarda, não sabendo precisar o autor do disparo, mas que avistou alguns rapazes portando espingardas e revolveres nas proximidades da ponte que dá acesso ao bairro no momento em que foi alvejado. O jovem foi encaminhado ao Hospital Santa Cruz onde permanece internado.