Confusão no futebol teve até facão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Durante uma partida de futebol realizada na quadra de esportes da Escola Municipal Frei Francisco na noite de segunda-feira, 10 de julho quando houve uma discussão entre alguns jogadores referente a um dos lances. Uma pessoa interveio munida de um facão intimidando o jogador T. A. S. 17 anos a pedir desculpas ao seu parente vindo agredi-lo com a face cega do facão causando escoriações no ombro e na cabeça. A Policia Militar foi acionada e ouviu os envolvido, realizando patrulhamento na região não obtendo êxito em encontrar o autor das lesões.

Furto no Mazurechem

A senhora C.P. A. acionou na noite de segunda-feira, 10 de julho a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar relatando que sua residência na rua Frei Corbiniano fora arrombada, enquanto estava ausente entre as 21h20 e 21h45, ao retornar encontrou uma janela dos fundos arrombada dando por falta de um cobertor e uma televisão 42 polegadas. Realizado o patrulhamento sem êxito na localização dos objetos ou de suspeitos orientada a vitima para os procedimentos.