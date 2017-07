Reunião Pública para decidir passos do PMD acontece em Pinhão

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

Na noite de quinta-feira 06 de junho, no auditório do Sindicato Rural de Pìnhão aconteceu a reunião pública para decidir os passos do Plano Diretor Municipal. Na ocasião estiveram presentes, o prefeito Odir Gotardo (PT) a secretária de Administração do município, Solange Druchack, que coordenará o processo de discussão do PMD e representantes das entidades, associações de bairros, sindicatos, cooperativas, instituições fiscais e financeiras e da sociedade civil organizada, legislativo e Sanepar.

O encontro teve a participação do advogado e professor Pedro Nunes, que palestrou sobre a importância da revisão e atualização do Plano Diretor Municipal. As informações completas sobre o encontro você encontra em nossa próxima edição impressa nº 806.