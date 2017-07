Policia Militar recupera Biz

Gisele de Pádua – repórter

Por volta das 11horas do dia 6 de julho foi comunicado ao 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão de que na estrada Rural do Faxinal dos Carvalhos, havia uma motocicleta abandonada em meioa um matagal no final da Rua XV de Novembro. A equipe realizou buscas encontrando uma motoneta, Honda/Biz 100 ES, placa QHO-9997, na cor vermelha, bastante danificada.

Este veículo tinha um registro de roubo feito pelo senhor Roger Alexandre Daquetti Machado na data de 03 de julho, onde relatou aos policiais que tinha deixado à motocicleta Honda BIZ 100 placa QHO 9997 dentro de uma lavanderia em frente a sua residência.

A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.