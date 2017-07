Mais de 1.500 crianças participam da formatura PROERD

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

Na manhã da sexta-feira 07 de junho, crianças de todas as escola da rede municipal e privada da sede de Pinhão participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), que aconteceu no salão da Igreja Matriz. O programa é uma prática criada a partir da adaptação brasileira do programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education – D.A.R.E., surgido em 1983. No Brasil, o programa foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e em Pinhão já ocorre a mais de dez anos.

As crianças aprendem boas práticas de cidadania durante 10 aulas com soldados da PM, e ao fim das aulas ocorre a formatura que conta solenidades, apresentações e certificados. Os detalhes completos da formatura na edição nº 806 da próxima sexta.