F1000 e Escort colidem as margens da PR 170

Da Redação com informações do Posto do Bombeiro A terceira ocorrência atendida na sexta-feira, 07 de junho pelo Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão foi uma colisão entre uma caminhonete F-1000 e um veiculo Escort nas margens da PR- 170 no bairro Dois Irmãos. O condutor do veiculo Ford Escort de placas LXE-9325 de Pinhão/PR, A.A. S, 37 anos recebeu os primeiros socorros no local e foi transportado para o hospital local. Já E.J.T. 72 anos condutor da caminhonete F-1000 de placas AHH-8384 de Pinhão/PR recusou atendimento e foi liberado no local. Os veículos tiveram danos de média monta. A guarnição Taborda e Renilson contou com o apoio dos policiais do 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão.