Conselho Municipal de Saúde ganha nova diretoria

Presidente eleito do Conselho da Saúde Vilson Antonio Prudente fala aos presentes. (Foto: Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

Elis Carraro – jornalista Fatos do Iguaçu

Após a 12º Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu na sexta-feira 30 de junho, na sexta-feira dia 07 de julho, representantes da saúde (trabalhadores e gestores), assim como os usuários do SUS fizeram a eleição da nova mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, que vai definir e propor ações juntamente a secretaria de saúde, a fim de melhorar esse setor em Pinhão. Ficando presidente do Conselho da Saúde Vilson Antonio Prudente, representante dos trabalhadores e vice José Lineu de Ramos usuário do SUS.

No dia 19 de julho de 2017 vai ocorrer a Conferência Macro Regional de Saúde, na cidade de Ponta Grossa, e uma equipe formada e delegada pelo conselho vai representar o município nesta ação. Tudo sobre a eleição e macro conferência na próxima edição nº 806.