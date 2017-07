Atropelou e fugiu do local sem prestar socorro

Da Redação, com informação do Posto de Bombeiro Na tarde de sexta-feira, 07 de junho a guarnição: Taborda e Renilson do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão foram até o Posto Trevo para prestar atendimento a uma vitima de atropelamento. J. 0. de 15 anos relatou que ao descer da moto de seu namorado foi atingida por um veiculo que fugiu do local não prestando socorro a vitima. A adolescente foi amparada pelo seu namorado e funcionários do estabelecimento recebeu os primeiros socorros no local em seguida foi transportada para o hospital local com ferimentos considerados leve.