Tiroteio no bairro São João

Na tarde do dia 4 de julho por volta das 18 horas, à proprietária de uma mercearia no bairro São João, acionou a equipe de plantão do 4º Pelotão da Policia Militar que foi até o local. Segundo a proprietária uma pessoa do sexo masculino trajando moletom azul, bermuda escura e boné entrou no estabelecimento com uma espingarda e de forma agressiva fez ameaças proferindo xingamentos e roubou do caixa certa quantia em dinheiro e um celular, fugindo em sentido a uma plantação de eucalipto que fica nos fundos da antiga serraria Zattar.

Os policiais foram até a plantação e avistaram dois suspeitos sendo um trajando blusa escura a e outro com as mesmas características repassadas pela vitima e com uma espingarda. Foi dado voz de abordagem e o suspeito apontou a arma em direção à equipe. No intuito de repelir a agressão um dos soldados deu cinco disparos de pistola 40, não atingindo nenhum dos suspeitos, que se embrenharam na mata.

As buscas continuaram, mas os suspeitos não foram localizados.