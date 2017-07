As 12h30, de terça feira 04 de julho, E.J.P.relatou aos policias que se ausentou de sua residência, localizada no bairro Mazurechem no dia 28 de junho retornando neste dia. “E que encontrou a janela dos fundos arrombada e os cômodos revirados dando falta dos seguintes objetos: uma televisão 42” Samsung, um aparelho de som marca Sony, um notebook marca Acer e um aparelho de DVD Philips.