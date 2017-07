Presidentes de Associações de Agricultores prestam contas ao Comder

Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural – Comder Sirlene Pasternak recebendo as prestações de contas das mãos do presidente da Associação de Agricultores Familiares do Assentamento dos Silvérios – AAFAS senhor Ivo José Ferreira do Nascimento (Foto:Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

A presidente do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, Sirlene Pasternak esta recebendo na secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, os presidentes das Associações de Agricultores de Pinhão.

Por cerca de uma hora Sirlene destina o atempo para tirar dúvidas sobre prestação de contas, documentação fiscal, direitos e deveres de cada um que compõe a diretoria das associações, o número de sócios ou famílias associadas.

“É uma oportunidade muito proveitosa, alguns presidentes tem muitas dúvidas em como realizar as tarefas burocráticas que a entidade exige para um bom funcionamento. Até o momento atendemos as associações de Alto Alecrim, Três Barras, Associação dos Produtores de Leite de Pinhão (APLEP), Barreiros e Silvérios. Estaremos reunidos até quinta-feira, dia 6 de junho com as demais entidades. È também um momento para que possamos conhecer melhor todas as associações e auxilia-las no que for preciso”, comentou Sirlene.

Para o presidente da Associação de Agricultores Familiares do Assentamento dos Silvérios – AAFAS, Ivo José Ferreira do Nascimento a boa administração de uma associação depende de um trabalho em equipe. “Ainda temos muito que aprender as dificuldades não será empecilhos, vamos dedicar um tempo a mais para aprender sobre legislação para assegurar que façamos um bom trabalho”.