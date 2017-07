A equipe da PM avistou as 19h30 do dia 01 de julho um veículo VW/Passat transitando em atitude suspeita pela Avenida Trifon, realizado abordagem e identificado o condutor, A.R.C. o qual não possui CNH nem tampouco PPD (Permissão Provisória para Dirigir). Em consulta ao SESP/Intranet foi constatado que o veículo encontra-se em débitos de licenciamento, sendo recolhido ao pátio do 4º Pelotão e realizadas as notificações pertinentes.