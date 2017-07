Arraiá da secretaria de Assistência Social reuniu crianças de projetos sociais

A Secretaria de Assistência Social juntamente com a Prefeitura Municipal de Pinhão, realizou nesta sexta-feira dia 30, o “Arraiá da Assistência Social”, o evento foi realizado no Ginasião, e recebeu as crianças, adolescentes, e participantes dos projetos Peti, e Piracema.

Durante todo o dia, houve atividades com brincadeiras quadrilha, e comidas típicas no local. As crianças todas trajadas de caipira fizeram um desfile organizados em par, além é claro das demais brincadeiras e recreações. “Todos os anos realizamos esse arraiá como forma de integrar e resocializar as crianças e adolescentes, é algo que a gente percebe que por mais simples que seja, enche o coração deles de amor e alegria, e o nosso coração também”, diz a organizadora do evento, Silmara de Fátima Fabrício.