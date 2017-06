Pastor Sandro é o novo presidente do Lar do Idoso

“A maior meta é torna o Lar do Idoso realmente um lar aconchegante”. Pastor Sandro

O Lar do Idoso São Francisco de Assis de Pinhão abriga atualmente cerca de 40 idosos, sendo uma entidade sem fins lucrativos, que conta com a colaboração da sociedade civil para poder proporcionar um melhor conforto e oferecer cuidados especiais aos seus moradores.

Para tanto, é necessário pessoas dispostas a trabalhar pelo bem do próximo oferecendo seu tempo de forma voluntária e promovam ações que possam contribuir e melhorar a qualidade de vida destes idosos.

O pastor da Igreja Presbiteriana de Pinhão, Sandro Carvalho Rodrigues, foi eleito recentemente presidente da entidade. Ele revelou que apesar de desenvolver vários projetos de cunho social em sua igreja, como o projeto Sorrir, Saber Viver e outros, recebeu e aceitou o convite com muito gosto.

AMOR AO PRÓXIMO

A Igreja Presbiteriana de Pinhão há muitos anos desenvolve um trabalho social e estão sempre acompanhando o dia a dia do Lar do Idoso, contribuindo com materiais de limpeza e gêneros alimentícios. “São pessoas que merecem muitos cuidados, como fazemos parte de uma congregação além da vontade própria, existe o aval da liderança da Igreja, que achou por bem aceitar o cargo, pois entende que isto também é ser Igreja. Isto faz parte do ser cristão, ajudar o próximo. Amor ao próximo é uma dívida impagável“.

MÃO AMIGA

Para o novo presidente, mesmo necessitando de cuidados especiais, uma boa alimentação e tantos outros bens materiais, o que os idosos precisam realmente é de atenção e de uma mão amiga, pois boa parte deles são abandonados pela família. “A Igreja demanda muito tempo e tenho que cuidar das minhas ovelhas. Não tenho experiência em liderar uma entidade, mas estou aqui para ser instrumento nas mãos de Deus, servir e ajuda-los”.

COLABORAÇÃO

Pastor Sandro menciona que há muitas pessoas e empresas que colaboram com o Lar do Idoso. Nosso governo municipal tem prestado um grande auxílio, disponibilizando funcionários, mas a grande questão é a burocratização para conseguir outros recursos de outras esferas governamentais. “O Lar do Idoso hoje se mantem com a ajuda da população, mas precisamos melhorar ainda mais. A construção nova precisa de um hidrante para ser liberada para seu uso. Recebemos uma doação de pedregulhos para melhorar o acesso, precisamos construir um jardim para que eles possam desfrutar de ar puro e dias ensolarados. E de pessoas que possam proporcionar momentos de laser e recreação, pois os idosos tem muito tempo ocioso que poderia ser preenchido com estas atividades”.

TRANSPARÊNCIA

É feita uma prestação de contas extremamente transparente, exposto nas reuniões e registrado em ata em relação às contribuições tanto em dinheiro quanto materiais. “Infelizmente, grande parte da população não faz ideia dos desafios que o Lar do Idoso tem. É necessário adquirir muitos remédios, a folha de pagamento contempla 18 funcionários, fraldas especiais, alimentação adequada, despesas com acompanhamento médico. E há aqueles que quando falecem, as despesas ficam por conta da entidade ”.

Pastor Sandro deixa um convite à população para que visitem o Lar do Idoso, esta nova diretoria tem muitas metas, mas a maior é tornar o Lar do Idoso realmente um Lar aconchegante. “Também estamos distribuindo carnês para que a população possa contribuir com qualquer valor, temos o bazar de roupas dentro da entidade com preço de R$ 1 e toda a renda é destinada à compra de material de limpeza, remédios, entre outras necessidades”.

NOVA DIRETORIA

A diretoria está assim composta: presidente Sandro Carvalho Rodrigues, vice-presidente, Hélio de Oliveira, primeiro secretário: Regina Meiryele Nunes; segunda secretária, Maria Aparecida Ribas de Almeida, primeiro tesoureiro Euclair Beira, segundo tesoureiro, Josias Antônio Zanardini, provedor, Bem-hur Caldas Ferreira, diretor de relações públicas, Joanilce Brolini Zanardini, diretor recreativo, Roberto Shigueo Katumata, diretor de patrimônio, Deusdete Aparecida de Almeida. Conselho Fiscal, Edison Baraus, Saulo Guimarães Ferrari, Marisa Aparecida de Oliveira Caldas, Deise Terezinha Matule, Dircelene Jocoski, Hilda Aparecida dos Santos, Francisco Carlos Caldas.