Mudanças e mudanças

Tem pessoas que adoram mudar os móveis de lugar na casa, outros, adoram mudar os móveis. Alguns estão sempre mudando algo na casa, ou até mesmo mudando de casa. Outros, gostam de manter as coisas como sempre foram. Inclusive quando tem a oportunidade de pintar a casa, o fazem com a mesma cor, não inovam. Muitos mudam o cabelo, o estilo de se vestir e outros mais. Tem mudanças que afetam mais que outras, e tem mudanças desnecessárias e outras urgentes. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, toda e qualquer mudança tem consequência, por menor que seja, ela já é uma mudança. Algumas mudanças efetuadas no decorrer da caminhada são gostosas de serem lembradas, outras, trazem tristeza e arrependimento. Algumas mudanças acontecem mesmo que não queiramos, como as marcas do tempo. Na verdade, o contexto que vivemos está em constante mudança. E já que a temática é mudança, o nosso país precisa de mudanças em todas as esferas, mudanças para melhor, mudanças boas com consequências boas. O que precisamos de fato observar na nossa caminhada é o que precisa ser mudado e reformado em nós. Digo isso porque tem certos princípios e valores que não podem ser mudados. Infelizmente existem pessoas e grupos que querem mudar o que não pode ser mudado, valores inegociáveis da moral, do que é certo e errado, correndo assim o risco de transformar o que é bom em ruim e o que é ruim em bom. A Bíblia diz que não devemos nos conformar com o presente século, mas transformar, renovar a nossa mente (Romanos 12.2). Neste sentido creio que todos têm sempre coisas a mudar em suas vidas. Para que a mudança seja positiva e frutífera, precisamos de uma base e nada melhor do que a Palavra de Deus para nos guiar e nos mostrar o que devemos e o que não devemos mudar em nossas vidas. Não mude o que não precisa ser mudado, como caráter, antes cuide e melhore a cada dia o que está bom. Agora, mude o que precisa ser mudado, e para que todos possam fazer as mudanças corretas e abençoadoras em suas vidas, Deus deve ser a base, a oração não pode faltar e a humildade e discernimento, devem caminhar sempre juntos.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – IPB Pinhão.