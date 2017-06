Motorista sem CNH tem carro guinchado

Na tarde do dia 26 de junho, segunda-feira, em patrulhamento pela Avenida Trifon Hanycz, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão avistou um veículo que invadiu a preferencial na confluência desta com a Rua Anacleto Leopoldino de Abreu.

O motorista E.G. da S., não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e o veículo VW/Santana que conduzia constava débitos de licenciamento. Os policias acionaram o serviço de guincho e removeram o veículo ao pátio do 4º Pelotão. O motorista foi notificado.