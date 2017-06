JUSTIÇA ELEITORAL: Recadastramento Biométrico já está acontecendo

O mutirão do recadastramento biométrico vai acontecer entre agosto e novembro em Pinhão, mas já é possível recadastrar.

Na terça-feira (20), aconteceu no gabinete do prefeito Odir Gotardo, (PT), de Pinhão, uma reunião para definir os passos a serem realizados no recadastramento biométrico da 160ª zona eleitoral, que abrange Pinhão e Reserva do Iguaçu. A reunião foi organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná a fim de acertar detalhes para o período concentrado do recadastramento biométrico local.

A votação por biometria é a utilização de uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico, acoplado à urna eletrônica, deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando as impressões digitais com todo o banco de dados disponível. Para isso, todos os eleitores devem se recadastrar, para Pinhão e Reserva do Iguaçu a data final do recadastramento é 10 de novembro.

Para discutir essa temática, estiveram presentes, além do prefeito de Pinhão, Odir Gotardo, o de Reserva do Iguaçu, Sebastião Campos,(PMDB), o presidente do legislativo de Pinhão, Sebastião Rodrigues Bastos,o Sanan,(PSD) e de Reserva do Iguaçu o vice presidente, Clairton Pedrozo de Quadros (PT), o juiz da zona eleitoral de Pinhão, Gabriel Leão de Oliveira, o promotor eleitoral, Diogo de Araujo, Marcelo Quentin, Juiz auxiliar da Biometria do TRE, Solange Vieira, coordenadora de planejamento estratégico, e Marden Machado, assessor de comunicação.

Durante a conversa foram levantados pontos sobre o número de eleitores nos dois municípios, bem como a estrutura a ser realizada para que ocorra o mutirão de recadastramento, que tem por meta recadastrar nesse período quatrocentos títulos diariamente. O TRE solicitou a cooperação dos dois municípios e legislativos, seja para a estruturação da força tarefa para a realização do recadastramento, ou para divulgar e trazer os eleitores para se recadastrarem. Entre os pedidos estavam uma tenda 10×10, vinte servidores ou estagiários, serventes, cadeiras, cadeira de roda, entre outros pedidos.

Em relação a Reserva do Iguaçu, o prefeito recebeu a orientação para fazer uma campanha para que os eleitores venham até o Fórum Eleitoral m Pinhão, onde será feito o recadastramento, como já esta se fazendo o recadastramento sugeriu que intensificasse a campanha agora que está mais tranqüilo.

O juiz Gabriel Leão explica que até agora 3.205 recadastramentos foram feitos na zona eleitoral de Pinhão, e que só no último mês do dia 20/05 à 20/06 foram 1.200 de Pinhão, e 77 eleitores de Reserva do Iguaçu, considerando que há cerca de 30 mil eleitores para serem recadastrados, a demanda dos atendimentos será intensa.

O juiz Marcelo Quentin, explicou que como não se está em período eleitoral, os vereadores podem se organizar para trazerem os eleitores para fazer o recadastramento, “O vereador pode organizar ônibus ou outro meio de locomoção para trazer os eleitores mas distantes, para fazer o recadastramento, não é crime, inclusive contamos com essa ajuda”.

As ações com a estrutura montada pelo TRE no município terão inicio a partir do dia 03 de agosto e seguem até 10 de novembro, mas vale ressaltar que em nenhuma cidade houve a prorrogação da data, portanto é necessário e importante que a comunidade toda compareça para o recadastramento, pois o não cumprimento dele, acarreta no cancelamento do titulo eleitoral e em conseqüência a esse cancelamento o cidadão não pode assumir concurso público, perde o benefício da bolsa família, não pode emitir passaporte, fica em débito com a justiça, dentre outros fatores.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para o recadastramento é necessário apresentar o título de eleitor antigo e um documento com foto original e não cópia, comprovante de residência em seu nome ou dos pais. No caso do comprovante de residência estar no nome do cônjuge, deverá apresentar certidão de casamento. Para quem não mora em residência própria e não tem comprovante de endereço, deve primeiro retirar uma declaração no Fórum para que o proprietário do imóvel confirme que o eleitor reside naquele endereço.

É importante o recadastramento para exercer a cidadania, pois por meio dele os eleitores podem decidir seus governantes. Portanto, recadastrar é mais que uma obrigação, é um direito que já pode ser usufruído ou a partir do dia 03 de agosto, onde você passa a ter o compromisso de recadastrar seu título por meio da biometria, e assim exercer seu papel de cidadão.

SERVIÇO: O Fórum Eleitoral de Pinhão está localizado na Rua Expedicionário Amarilio Lima, s/n – Vila Caldas, e o horário de atendimento é das 12 às 19 horas de segunda a sexta-feira.