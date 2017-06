Menor é apreendido dirigindo alcoolizado na Trifon

Em mais uma ação objetivando a segurança e o bem estar da população, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão realizou em conjunto com o Pelotão de Transito de Guarapuava na noite de sábado, dia 24 de junho mais uma blitz na Avenida Trifon defronte a secretaria de Esportes. O comandante Walla também contou com o auxílio de dois policiais do setor de Inteligência da PM fazendo policiamento velado neste mesmo período.

Entre os inúmeros registros da operação a ocorrência que mais chamou a atenção foi à apreensão de um menor que conduzia um veículo, conforme o boletim de ocorrência, onde é relatado que o motorista descumpriu a ordem de parada feita por gesto por um dos policiais vindo a acelerar o veículo em alta velocidade contra a equipe da PM.

Em seguida o policial efetuou disparos de arma de fogo ao chão em local seguro para advertência da parada, o qual também não foi obedecido. O menor evadiu-se do local em acompanhamento tático, o condutor foi abordado, sendo que mais uma vez desobedeceu a voz de abordagem da equipe, apresentando agressividade e sinais de embriagues.

Ao receber voz de prisão este resistiu com socos sendo necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. Foi conduzido ao Hospital Santa Cruz devido ao um ferimento e posteriormente, acompanhado de sua mãe ao Pelotão para o exame etilômetro o qual se recusou. Lavrado o auto de constatação de embriagues o menor foi encaminhado até a delegacia para os procedimentos cabíveis e o veiculo recolhido até o pátio da PM devido ao licenciamento estar vencido.

“Realizamos mais uma blitz com o objetivo de atuar na prevenção de acidentes, mas também de inibir outros crimes, é a Polícia nas ruas. Autuamos alguns condutores sem CNH, ou seja, completamente errados. Vamos continuar executando operações como estas em outras ocasiões”, informou o comandante Walla.