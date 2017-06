Fórum da Comarca de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Um crime registrado no dia 20 de outubro de 1991 por volta das 19 horas na localidade de Santa Luzia Gaspareto será julgado nesta terça-feira, dia 27 de junho.

O suposto autor, Ilias Bertoldo é acusado de ter desferido um único tiro que atingiu fatalmente João Maria de Oliveira dos Santos.

O julgamento acontecerá no Tribunal do Júri de Pinhão com início às 9 horas.