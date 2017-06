Conselho Municipal de saúde tem novos eleitos

Na tarde desta sexta-feira (23) aconteceu no Sindicato dos Funcionários Públicos do Pinhão (SIFUMPI) uma reunião para decidir os novos delegados e observadores que vão representar os servidores na 12ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Melhoria no Processo de Trabalho nas Redes de Atenção à Saúde e o fortalecimento da participação comunitária, através do Controle Social”.

O encontro tem o intuito de discutir as ações voltadas à saúde envolvendo a comunidade e as entidades civis. Tudo o que for decidido na conferência, irá compor o plano para os próximos quatro anos e a Programação Anual de Saúde. Segundo o secretário municipal de Saúde, Beraldo Amaral, o objetivo da conferência é discutir a questão dos trabalhadores do SUS nas ações da secretaria como um todo. “É de extrema importância que a população esteja presente e participe ativamente, pois precisamos saber o que está adoecendo nossa população em geral é estando com representantes ativos na comunidade que poderemos saber disso”, enfatiza o secretário.

A 12º Conferência de Saúde vai terá início às 8h30min, no auditório do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Pinhão, na próxima sexta dia 30 de junho, onde serão discutidas a deliberação das Políticas de Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde.