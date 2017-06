Sorriso e Vida promove Feira de Sabores Juninos

A Feira resgatou a cultura culinária local como bolachas, canjica, bolo de fubá e farofa de pinhão

Redonda, quadrada, triangular, feita de material rústico ou nobre,com uma bela toalha, flores, pequena ou grande, é na mesa que são oferecidos pratos de receitas de família, verdadeiros tesouros feitos para serem saboreados por filhos, netos, entes queridos e amigos e que se misturam a outros quitutes e se incorporam à culinária e ao dia a dia familiar.

E foi com uma mesa farta ricamente decorada com singelas toalhas e flores, contando a história de alguns pratos que os participantes do Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos do CRAS grupo Sorriso e Vida,na terça-feira, 13 de junho,foram recepcionados durante a reunião semanal que acontece no Clube da 3ª Idade.

Os sócios tinham a tarefa de confeccionar um prato e trazer para ser compartilhado pelos demais e contar um pouco de sua história. Com este trabalho, o grupo tem o objetivo deresgatar a culinária pinhãoense e no futuro ser incorporado às diversas atividades do Turismo, setor que esta em desenvolvimento em Pinhão.“Durante todo o mês de junho, desde que o grupo foi formado há três anos, comemoramos as festas juninas, com uma programação voltada para a culinária, vestimenta, alimentação, enfeites, músicas e tudo que envolve esta tradição. Hoje, em especial, estamos realizando a degustação com a Feira de Sabores Juninos através do resgate dacultura culináriade nosso povo, eles trouxeram bolachas, canjica, bolo de fubá, farofa de pinhão, entre tantos outros pratos. Uma forma de valorizar a cultura culinária, pois cada uma destas receitas tem uma história”, explicou a assistente social do CRAS, Iara de Oliveira.

FEITO COM AMOR

Para muitos foi uma volta ao passado, divididos em pequenas equipes, os participantes apresentaram pratos e contaram a história de suas receitas. Ao oferecer um pedaço de sua receita, era visível a satisfação de todos, pois como disse Lurdes Zembruski, “tudo que é feito com amor, fica mais gostoso”.

Uma das delícias compartilhadas foi trazida pelo casal Porcina de Jesus Moraes, de 78 anos e seu esposo Sebastião Moraes,de 82 anos. “Trouxemos a nossa cuca, ela é muito fácil e prática. Aprendi quando morávamos na comunidade de Santa Terezinha, é um prato que não pode faltar em minha mesa,podemos colocar marmelada ou goiabada que fica bom. É fácil de fazer, às vezes estou preparando o almoço e batendo a massa”, contoudona Porcina. E o esposo completa “quando os filhos chegamjá perguntam se tem a cuca. Nos domingos, após o almoço, já pensando no café da tarde, eles querem saber se a mãe fez a cuca. Não pode faltar. Foi uma tarde muito boa e diferente para nós ”.

DIVERSÃO

Empenhadas em participar da dinâmica as amigas Dorilda Mazurechen Mores, Maria de Souza Barbosa, Orani de Lima resolveram se reunir e preparar a paçoca de amendoim, uma receita da mãe da dona Dorilda e foi muito apreciada por todos. “É uma receita fácil e bem tradicional, aprendi com minha mãe, Zelinda Mazurechen, tudo que sei cozinhar foi ela que me ensinou. Outros pratos que foram apresentados também sei fazer. Principalmente aqueles à base de polvilho, pois nós trabalhávamos com fábrica de polvilho e mandioca, pouco usávamos o trigo. Hoje foi um dia bem diferente, os pratos estavam bem saborosos, eu gostei muito. Nos reunimos há três dias para fazermos a paçoca e trazer hoje para apresentar aos amigos, acho que esta parte foi a mais divertida deste trabalho”.

Fotos: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu