Paraná Cidadão acontece em Pinhão

Vera Diana Tomacheski, Assessora Jurídica Especial do Gabinete do Prefeito (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu

Entre os dias 21 a 23, no Ginasião, os pinhãoenses poderão fazer seu RG e CPF e receber orientações jurídicas.

Pela primeira vez Pinhão receberá o Paraná Cidadão, um programa do Governo do Estado oferecido pela secretaria do estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, que oferece uma verdadeira feira de serviços gratuitos para a população, promovendo a cidadania e a inclusão social.

Durante os dias 21, 22 e 23 no Ginásio do Complexo Esportivo Rubens Spengler,o Ginasião, localizado à Rua Gumercindo Ferreira dos Santos, s/n, os pinhãoenses poderão usufruir dos serviços de: emissão de RG e CPF, orientação jurídica, defesa do consumidor, entre outros.

A assessora jurídica da prefeitura de Pinhão, Vera Diana Tomacheski, explica como serão realizados os trabalhos. “É um programa que visa atender toda a população, o carro chefe do programa é a emissão de Carteiras de identidade ou RG, para tanto, na quarta-feira, dia 21, devem ser emitidas cerca de 400 carteiras de RG exclusivamente para crianças e adolescentes. Nos dias seguintes será atendida a população em geral. Teremos também a emissão de carteira de trabalho e orientações em áreas como justiça, saúde, trânsito. Teremos também uma feira de leitura promovida pela secretaria de Educação. A Confraria Cultura juntamente com a secretaria de Esportes oferecerá um projeto de recreação e lazer”.

DOCUMENTAÇÃO

O governo municipal de Pinhão estará oferecendo para as pessoas, principalmente as que solicitarem a emissão do RG, as fotos gratuitamente. O interessado deve levar apenas sua certidão de nascimento legível. Caso ele necessite de uma segunda via é necessário que o mesmo procure a secretaria de Assistência Social que através do CRAS fará a solicitação ao cartório, também sem custos aos munícipes. “Estamos nos empenhando e convidamos a todos para que lá compareçam, pois as secretarias municipais estarão lá também. A APAE, Pequeno Anjo e o Lar do Idoso estarão presentes comercializando lanches com o objetivo de gerar renda para estas entidades”.

VISITA

A assessora jurídica e o prefeito Odir Gotardo estiveram em Foz do Jordão nos dias em que ocorreu o Paraná Cidadão naquele município, observaram a metodologia dos serviços prestados e o comportamento da população. “Foi uma visita muito esclarecedora, pois em Pinhão não tínhamos uma pessoa que pudéssemos nos orientar. O Estado traz uma estrutura muito grande para realizar o trabalho. Os custos do município estão em fornecer alimentação para o pessoal do Estado e para os voluntários e as fotos das pessoas que irão solicitar o RG”.