Barro no Zóio trás bons resultados para Pinhão

Aconteceu no sábado, 04 na Agrícola Casa Verde em Candói, a 3ª etapa da Copa Dalba de Enduro FIM.

Os representantes pinhãoenses fizeram bonito e trouxeram bons resultados mesmo com todas as dificuldades que a pista apresentava.“A chuva intensa e muito barro exigiu técnica e atenção redobrada dos pilotos”, comentou Sarion Ribas, presidente do Trail Club Barro no Zóio.

Mesmo com dificuldades na categoria duplas, Dy e Capote alcançaram o 2º lugar, Chico e Xanay, o 4º lugar e Sarion e Elton o 5º lugar. Na categoria Força Livre Nacional Juninho ficou em 4º lugar. Ainda na categoria dupla Juninho e Rower, representantes do TC Soco & Gole de Reserva do Iguaçu obtiveram o 3ºlugar .

A 4ª etapa será realizada dia 09 de julho em Biturna, haverá a premiação de cinco troféus por categoria incluindo duplas, Lebrão e maior equipe. As inscrições têm o valor antecipado de R$ 100 e no dia do evento R$ 150 e podem ser feitas pelo site www.tcer.com.br