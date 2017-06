Encontrando força na fraqueza

Num contexto bem narcisista que vivemos, o título acima vai soar bem contraditório. As pessoas têm dificuldade de admitir suas fraquezas, seus conflitos, seus fracassos. Muitos para “aparecerem” bem diante dos outros, constroem suas vidas em “castelos de areia”. Tem famílias ruindo, mas se fingem de fortes; tem alunos que não entendem nada, mas fingem que estão entendendo tudo. Tem pessoas infelizes no trabalho, na escola, enfim em todo lugar, mas se fingem de fortes. Somos uma geração que tem dificuldade de dizer “não consigo”, “não estou bem”, “estou passando por dificuldades financeiras”, e outros mais que você pode completar. Não é falta de força admitir que tem problemas na sua família; não é falta de força admitir que não sabe; não é falta de força reconhecer que errou. Quando reconhecemos nossos fracassos, percebemos o quanto precisamos amadurecer e temos a oportunidade de restaurar o que pode ser restaurado e recomeçar o que precisa ser recomeçado. Admitir as fraquezas nos mostra que temos sempre o que melhorar. O problema é que existe um egocentrismo doentio que tem feito pessoas viverem vidas mentirosas se achando mais do que os outros. Infelizmente, até mesmo quando as pessoas não conseguem esconder suas fraquezas, começam a culpar a sociedade, as pessoas, o sistema, e não conseguem admitir suas culpas. O apóstolo Paulo tem uma afirmação interessante quando diz “quando sou fraco, é que sou forte” (2 Coríntios 12.10). Essa afirmação mostra que quando nos esvaziamos do orgulho e da soberba, temos a oportunidade de crescer desenvolver. É claro que o apóstolo Paulo está aqui reconhecendo que sua força vinha do Eterno Deus; em outro momento ele disse “tudo posso Naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13). No desejo de agradar os outros, muitos deixam de ser quem são, aparentando uma força falsa. Enquanto que, quando reconhecemos nossas fraquezas, temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, a fraqueza tem força, principalmente quando buscamos a força do Altíssimo. Deus fortalece aqueles que reconhecem que precisam sua força. Em meio a toda e qualquer circunstância, nas nossas fraquezas possamos crer e confiar no “Tudo posso Naquele que me Fortalece” = DEUS.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão.