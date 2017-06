Câmara Municipal de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Será realizada às 19 horas desta segunda-feira,19 de junho no Plenário Mario Evaldo Morski da Câmara Municipal de Pinhão a 16ª sessão ordinária de 2017. Com as 10 indicações da pauta desta sessão já passam de 200 indicações sugeridas pelos vereadores nesta legislatura.

Também estão em pauta dois requerimentos e dois projetos de lei do legislativo.

Confira a pauta divulgada pelo legislativo:

