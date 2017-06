Show de Luiz Marenco emociona platéia

Fundere estreou no campo dos shows com muito profissionalismo e sucesso

O auditório Rubens Corrêa, na localidade de Faxinal do Céu, em Pinhão, com quase todos os seus quinhentos lugares vendidos, abriu as portas para receber o músico nativista, Luiz Marenco e seus fãs. A noite fria de sexta-feira, 02 de junho, não assustou o público, até porque o frio não foi problema, já que o auditório é climatizado e o calor humano marcou presença durante todo o show.

Um show trazido pela Fundação Para Desenvolvimento Regional – Copel Fundere, que começa a realizar suas primeiras ações na área cultural e do turismo. Como declarou um dos organizadores, o engenheiro florestal Murilo na abertura do show. “Este auditório, a partir de hoje, volta a ser palco para os grandes talentos brasileiros”.

Quem foi ao show pôde apreciar durante uma hora e quarenta minutos a beleza da música nativista, muito bem cantada e interpretada por Luiz Marenco, além de poder apreciar um belíssimo acompanhamento instrumental realizado por seus músicos e de quebra ainda curtiu um pouquinho do grupo de Dança CTG Fogo de Chão de Guarapuava, que se apresentou antes para já ir colocando o público no clima do show.

Rodrigo Moreira, que fez todo o contato para trazer o músico, conta, e bem feliz, que o show superou as expectativas “Dentro do pouco tempo que tivemos para divulgar, o resultado foi além da expectativa, seja na questão do retorno do investimento, seja no lado cultural, o público veio, participou, se emocionou. Pessoas vieram de longe ver o show, como por exemplo, de Curitiba, então para nós foi muito bacana, gratificante, a idéia é trazer músicos de várias regiões brasileiras, sempre pensando em espetáculos culturais, que tenham conteúdo, que amplie a visão cultural das pessoas”.

O público não apenas assistiu, mas participou, cantou e se emocionou embalado pelas belas canções de Luiz Marenco, que declarou ao promotor do evento que ele também se emocionou e se encantou com Faxinal do Céu. “Este lugar é maravilhoso e o público me emocionou, tchê, lá no Rio Grande, quando eu canto, eles não cantam como as pessoas cantaram aqui comigo”.

Público que veio das cidades de Curitiba, Guarapuava, Reserva do Iguaçu, . Foz do Jordão, Coronel Vivida, Pitanga, Turvo, Bituruna, Prudentópolis, União da Vitória e claro, os pinhãoenses, também prestigiaram o belíssimo show. Os prefeitos de Reserva do Iguaçu e Pinhão, Sebastião Campos e Odir Gotardo e suas esposas também prestigiaram o evento.

O presidente da Fundere, Justo Manica, avaliou que o objetivo foi atingido. “Foi muito bom, quem veio gostou muito do show, movimentamos um pouco o comércio de Faxinal, oferecemos às pessoas a oportunidade de estar com um artista de renome. Essa é a idéia, movimentar a economia e a cultural local.”

Confira as fotos do evento:

Fotos: Naor Coelho/Fatos do Iguaçu