Divulgada a lista com os contemplados da edição 2017 do Talento Olímpico do Paraná

Em Pinhão a atleta do basquetebol Dandara Stefany Freitas Diniz é uma das contempladas na categoria Top Estadual

Foi divulgada a lista com os nomes dos selecionados da sexta edição do Talento Olímpico do Paraná – TOP 2020. São 1.600 bolsas distribuídas em oito diferentes categorias: TOP Medalhista, TOP Rio 2016, TOP Internacional, TOP Nacional, TOP Técnico, TOP Estadual, TOP Técnico Formador e TOP Formador, com valores que vão de R$ 150,00 a R$ 4.000,00. Categorias criadas para contemplar atletas do estado, da base ao alto rendimento, com o objetivo de dar apoio financeiro para o crescimento profissional, além de ajudar no fortalecimento do sistema esportivo estadual, através das instituições (federações, clubes e escolas) responsáveis por fazer do Paraná uma referência nacional em esportes olímpicos e paralímpicos.

O TOP 2020 é o maior programa, em nível estadual, de incentivo ao esporte do Brasil – em se tratando de valores investidos e número de bolsas ofertadas. Uma realização do Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, cujo patrocínio exclusivo é da Copel.

Confira os CONTEMPLADOS AQUI.

O secretário do esporte e turismo, Douglas Fabrício, ressaltou a força do programa, criado pelo governador Beto Richa em 2011. “O TOP ganha cada vez mais espaço como protagonista no cenário esportivo brasileiro. É um projeto que valoriza o atleta paranaense desde seu início, na fase escolar, até o ápice, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É uma alegria poder ajudar a construir este legado”, comentou.