Paraná tem sistema de envio de alertas de desastres naturais por mensagens de texto

Moradores de cinco cidades do Paraná contarão, a partir desta terça-feira (13), com o novo serviço de disparo de alertas a desastres naturais da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). O sistema, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, envia alertas de risco por mensagem de texto (SMS) gratuitas para telefones cadastrados e estará disponível para Prudentópolis, Santo Antônio do Sudoeste, Querência do Norte, Salto do Lontra e Rondon.

O serviço, sem custo para a população, é realizado em parceria com o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel. O objetivo é informar a população sobre situações iminentes de desastres, emergência e/ou estado de calamidade pública, por meio de mensagens de texto.

“O envio dos SMS é mais um caminho para alertar a população e evitar acidentes e diminuir prejuízos. As pessoas que receberem os alertas vão conseguir se preparar para a chegada de uma chuva forte, granizos e, caso seja necessário, sair com tempo hábil das áreas de risco”, disse o chefe operacional da Defesa Civil do Paraná, capitão Romero Nunes da Silva.

Os municípios contemplados com este programa-piloto foram escolhidos por terem registrado o maior número de ocorrência de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, nos últimos sete anos. Querência do Norte registrou 63 ocorrências, seguida por Prudentópolis (28), Santo Antônio do Sudoeste (22), Salto do Lontra (16) e Rondon (15).

MAIS MUNICÍPIOS – O serviço está disponível apenas para os cinco município, mas a expectativa é que em 60 dias o sistema seja ampliado para todos os municípios do Estado. “Vamos acompanhar o desempenho do sistema, o alcance e resultados. Assim que o programa estiver em pleno funcionamento nessas cinco cidades ampliaremos em massa para todo o Paraná”, afirmou o chefe operacional.

MENSAGEM- A Defesa Civil do Estado enviou SMS informando os moradores das cinco cidades que o serviço está no ar e que o cadastro está disponível para celulares de todas as operadoras. Para fazer parte do sistema o usuário deve responder a mensagem de texto com o número do CEP de sua região. Caso não tenha recebido o SMS pode fazer o cadastro diretamente pelo número 40-199 (através de SMS). Cada mensagem de resposta aceita vários CEPs.

Caso o usuário informe o CEP de uma região não habilitada o número não será cadastrado no Banco de Dados de Emergência (BDE).

AJUDA- Quem preferir pode enviar uma mensagem de texto para o 40-199 com a palavra “ajuda” que o sistema envia todos os comandos necessários. O SMS não tem custo para o usuário.

Fonte: Agência de Noticias do Paraná