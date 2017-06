Acordo com indústria retira mais de 17 mil toneladas de sal dos alimentos

Balanço divulgado hoje (13) pelo Ministério da Saúde mostra que a indústria retirou mais de 17,2 mil toneladas de sal dos alimentos desde 2011, quando foi firmado acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia) para diminuir o sódio nos produtos alimentícios. A meta é que as indústria promovam a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal das prateleiras até 2020, ou seja, em três anos reduzam mais 11,3 mil toneladas de sal.

O resultado da quarta etapa do acordo revela ainda a redução de mais 2.361 mil toneladas de sal desde 2013. Nessa fase, foram analisados rótulos de 718 produtos como linguiças, sopas instantâneas, mortadela, queijo muçarela e empanados.

O maior percentual de redução foi observados nas sopas, que reduziram, em média, 65,15% de sódio por cada 100g de produto. Nas sopas instantâneas, a redução média observada foi de 49,14% por 100g. No queijo muçarela o percentual foi de 23,15%; no requeijão, 20,47%. Na outra ponta, a menor redução média percentual foi nos empanados, 5,7%.

“Estamos acompanhando o esforço voluntário da indústria, temos que entender que isso é uma parceria entre governo e indústria e a motivação é dada pelo próprio consumidor. Considero que estamos cumprindo a nossa meta e vamos fazer um grande esforço para alcançá-la”, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O brasileiro consome atualmente 12 gramas de sódio por dia, mais que o dobro do máximo sugerido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é 5 gramas. O ministro ressaltou que o consumo de sal em excesso pode levar a doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade. Essas doenças, junto com doenças cardiovasculares, respiratórias e câncer respondem por 72% dos óbitos no país.

A redução feita até agora pela indústria é o equivalente a 4.313 caminhões de 10 toneladas carregados com sal, o que preencheria mais de 60 quilômetros de estrada.

De acordo com os dados apresentados hoje (13), a quarta etapa teve uma redução de sódio inferior às duas etapas anteriores. Na segunda etapa foram analisados produtos como biscoitos, mistura para bolo, rocambole, salgadinhos e batatas fritas, que reduziram cerca de 5,8 mil toneladas de sódio. Na terceira etapa foram analisadas margarinas, cereais matinais, temperos e caldos em cubo e em gel, que reduziram 7,2 mil toneladas de sal.

Segundo o presidente da Abia, Edmundo Klotz, a cada etapa, a redução fica mais difícil. “A dificuldade, no primeiro momento, era menor, era retirar o excesso de sódio. Depois, houve a substituição do sódio. Agora, será necessária a completa reformulação dos produtos. É mais complicado, mas será feito. Estamos caminhando muito bem”, diz. Ele afirmou que as indústrias já fazem investimentos constantes em pesquisa para aperfeiçoar seus produtos e que não deve haver um incremento no preço final para o consumidor.

Pães e massas

Também nesta terça-feira, o governo assinou um novo acordo com a indústria, que durará mais cinco anos, até 2022. O acordo estabelece a mesma meta de retirar 28,5 mil toneladas de sódio de outros produtos. A primeira categoria a entrar no novo acordo são as massas instantâneas, os pães de forma e as bisnaguinhas.

Essa categoria foi analisada na primeira etapa do acordo firmado em 2011, a única que apresentou número inferior ao divulgado hoje. A redução observada foi de 1,8 mil toneladas de sódio. Agora, a intenção é que haja uma redução ainda maior nos produtos que são amplamente consumidos pelos brasileiros.

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, Cláudio Zanão, disse que o esforço será mudar a reformulação dos produtos, sem alterá-lo. “Não podemos descaracterizar os produtos. Não esqueçam da expressão “comida de hospital”. Ninguém vai comer se perder as características”, disse.

Fim do refil de refrigerante

Além do acordo com a indústria de alimentos, o Ministério da Saúde trabalha com outras frentes para reduzir o consumo de sal. Uma delas é proibir a venda de refrigerantes refil. Segundo o ministro, pelo menos 1 mil lojas de fast food e outras redes de restaurante oferecem refis aos clientes. A pasta tenta negociar o fim do refil diretamente com o setor. Segundo ele, há um aumento de 30% no consumo quando se compram refis. “Isso vai contra a nossa meta que estamos estabelecendo para a nutrição”, disse.

Outras iniciativas que estão sendo negociadas é um rótulo que traga alerta para o teor de sódio e açúcar nos alimentos e a inclusão de um dosador em todos os pacotes de sal. “Com o dosador será possível recomendar as quantidades específicas nas receitas caseiras. Cada pessoa deverá ter a capacidade de controlar. Quando se fala em uma colher de chá, pode ser uma cheia ou mais rasa. Com o dosador, a medida será padrão”, acrescentou Zanão.

O ministério negocia diretamente com os setores cabíveis para que as providências sejam tomadas, mas o ministro afirmou que não descarta que isso seja feito por projeto de lei.

Fonte: Agência Brasil