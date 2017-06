Todos conhecem o ditado “a ocasião faz o ladrão”, mas na verdade, se a pessoa for do bem, a ocasião vai ser a oportunidade para fazer o que é correto. Infelizmente, as pessoas querem culpar o contexto, querem culpar sua história e os outros, pelas escolhas erradas. O famoso “vítima da sociedade”, se tornou um jargão, para defender quem é perverso, corrupto, ladrão e outros adjetivos. As pessoas traem, mentem, denigrem o outro, e nunca reconhecem seus erros, para tudo, tem uma desculpa. Não é porque alguém me deu o troco a mais, que vou ficar quieto e gastar; não é porque alguém esqueceu um objeto que eu vou pegar para mim; não é porque alguém me ofertou um suborno que eu vou aceitar, “há mas se eu não aceitar outro vai fazer isso” e daí, onde fica o caráter? Em todas as ocasiões e situações que passamos, sempre temos a oportunidade de agir corretamente, honestamente. Toda essa corja citada na operação Lava Jato, não são vítimas de perseguição política, são ladrões que precisam pagar por seus crimes, eles fizeram escolhas, tiveram a oportunidade de fazer o que é certo, mas não fizeram. E isso, não é culpa simplesmente das Empreiteiras e outras grandes empresas (que são culpadas também), mas sim dos “representantes do povo” envolvidos nessas falcatruas, que agiram erradamente conscientes do que estavam fazendo. Nós sempre vamos ter ocasião para fazer o que devemos e o que não devemos. A forma como reagimos a tais ocasiões vai depender das reais intenções de nosso coração, vai depender das motivações. A Biblia diz “sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 4.23). Reflita, avalie suas motivações, que as ocasiões e situações do cotidiano, te façam uma pessoa melhor, honesta, correta, humilde, do bem mesmo. As consequências disso, refletem o bem de sua vida e de sua familia. Peça sempre a ajuda de Deus para que Ele ilumine suas escolhas e que te ajude a identificar e tratar daquilo que não está legal em sua vida. Que a ocasião seja a oportunidade para fazer o que é “bão”.

Rev Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão