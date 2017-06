Vencendo o mal com o bem

Martin Luther King dizia “o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética… O que me preocupa é o silêncio dos bons ”. O que temos visto ultimamente é que, poucos, tem tomado atitudes em relação ao que é bom, em contrapartida, muitos tem tomado atitudes em relação ao que é ruim e mau. Pelas escutas telefônicas, reveladas pela mídia, vemos que, mesmo quando a justiça toma atitudes para inibir a corrupção, os políticos e empresários desonestos, perversos e diabólicos, se reinventam na arte de tentar inibir o que é correto e justo; outros se colocam como vítimas, perseguidas politicamente, convencendo muitos seguidores com uma falsidade ridícula e tenebrosa. Precisamos sair da zona de conforto e defender através de palavras e atitudes o que é bom, o que é justo, o que é honesto e tudo mais. A “corrente do bem” não arrebenta, diferentemente da “corrente do mal”, que, parece indestrutível, mas vemos que, quando a honestidade, a justiça age, ela quebra em pedaços o que é ruim. Precisamos investir em melhores atitudes, para alcançarmos maiores altitudes. Aqueles que desejam “subir na vida”, negociando valores e princípios, de forma desonesta, caem, e é grande a sua ruína, trazendo consequências não somente para si mesmos, mas para os que os cercam, ou seja sua própria família. As vezes parece que ser desonesto vale a pena, mas apenas parece, o que plantamos aqui, vamos colher, seja o mal ou o bem, depende do que cada um tem plantado. Portanto, devemos sim trilhar o caminho do bem. As Escrituras nos alertam dizendo “não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem” (Romanos 12.19). As consequências de vivermos uma vida justa e honesta, certamente serão benéficas e abençoadoras, não somente para nós mesmos, mas para os que nos cercam. Aqueles que vão pelo caminho da corrupção e desonestidade, colherão batalhas e lutas desnecessárias para suas vidas, trazendo conflitos e consequências danosas para si. Que a justiça de Deus brilhe como o Sol do meio dia, que Deus nos ajude a lutar pelo que é correto e justo. Você que vive justa e honestamente, não desanime, mas lute e que Deus fortaleça você, para continuar sempre no caminho do bem. Não se cale, denuncie, não aceite o que é injusto, se posicione, defenda o que é e quem é justo e correto. O mal, se vence com o bem; a desonestidade com a honestidade, e assim por diante. E, na luta pelo bem temos um Aliado que, nem mesmo a morte conseguiu detê-lo, JESUS.

Sandro Carvalho Rodrigues – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão.