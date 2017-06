Governador Beto Richa entrega obra de pavimentação da PR-459, entre Pinhão e Reserva do Iguaçu

O governador Beto Richa entrega neste sábado a obra de 26 quilômetros da PR-459, entre o distrito de Dois Pinheiros, em Pinhão, até Reserva do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A solenidade vai ser no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Passo da Reserva, em Reserva do Iguaçu, a partir das 10 horas da manhã. Este trecho da rodovia era de terra e a mais nova pavimentação vai beneficiar cerca de 300 mil moradores dos dois municípios e de toda a região. Além de dar mais segurança e agilidade no escoamento da produção agrícola. (Repórter: Leo Gomes)