CONVITE “PARANÁ CIDADÃO”

Entre os dias 21, 22, e 23 de Junho, vai acontecer o “Paraná Cidadão”, na cidade de Pinhão. O evento é promovido pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Pinhão.

O evento tem como principal objetivo oferecer serviços que promovam cidadania e inclusão social a todos os pinhãoenses. Esta é mais uma parceria entre a administração municipal e o Governo do Estado que têm trazido muitos benefícios a população pinhãoense. Com estas ações os cidadãos poderão ter acesso a diversos serviços que demandam muito tempo para ser executados e decorrem de filas e burocracias.

Confira a lista com os serviços ofertados:

– Emissão de Documentação como CPF, RG e Carteira de Trabalho

– Tarifa social de água e luz

– Orientação jurídica

– Direitos humanos

– Defesa do consumidor

– Serviços da Assistência social

– Serviços de Saúde

– Educação

– Segurança

– Trânsito

– Habitação

– Inclusão digital

– Nota Paraná

– Cultura e recreação

– Exposição e comercialização de produtos das entidades locais

O encontro está marcado para ter início às 8h da manhã com término às 17h da tarde, no Complexo Esportivo Rubens Spengler – Ginasião.

ATENÇÃO: É necessário apresentar um dos documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência).