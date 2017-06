Fundere vai participar de Conselho Estadual de Turismo

Junior Dagostin, presidente da Adetur, Justo Manica, presidente da Fundere e o presidente da Para Turismo JAcó Gimenes selando a entrada da Fundere bo Conselho Estadual de Tursismo. (Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu)

O convite foi feito pelo Presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimennes, durante o VI Encontro de Turismo

A Fundação Para Desenvolvimento Regional – Copel (Fundere), que tem por presidente Justo Manica, está dando os primeiros passos para promover o desenvolvimento econômico e social regional, tendo como base o turismo. Na última quarta–feira, 31, Justo recebeu o convite de Jacó Gimenes, Presidente da Paraná Turismo, (órgão estadual que tem como objetivo o fomento e a execução de programas e projetos de incentivo ao desenvolvimento do setor de turismo nas regiões), para fazer parte do Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur).

Justo apresentou oficialmente a Fundação no VI Encontro Regional de Turismo e Produção Associada do Território da Cantuquiriguaçu e Região Turística Lagos & Colinas, que ocorreu na cidade de Reserva de Iguaçu. Animado com os novos rumos para a instituição, ele acredita que o convite é um privilégio para a região.

“Pra nós é muito importante que haja esse vínculo, e por isso, ficamos nos sentindo honrados pelo convite porque ainda estamos em formação e essa participação no conselho vai trazer mais legitimidade para a fundação”, declara Justo.

O Presidente da PR Turismo, Jacó, destacou os motivos da proposta para a fundação. Segundo ele, é preciso trabalhar os três pilares, que são chaves para alavancar a economia. É necessário investir por necessidade – interesse – sonho.

“Eu vim falar de riqueza, turismo e investimento, a região de vocês tem muito potencial para isso porque vocês trabalham e desenvolvem o agronegócio. Esse convite é uma forma de incentivo para que essas áreas sejam mais exploradas e desenvolvidas”, enfatiza Jacó.

Com a participação da Fundere nas decisões do Cepatur, muitos benefícios podem ser trazidos para a região a fim de promover o turismo e gerar renda, emprego e enriquecer a cultura local.