Temporal deixa famílias desalojadas em Reserva do Iguaçu

Em Carvoeira 14 residências foram atingidas, e duas obtiveram perda total

As fortes chuvas voltaram a provocar estragos na região. Foi por volta das 19h30 de ontem,(04/06), quando começou a tempestade que deixou muitas famílias em desespero no município de Reserva do Iguaçu.

“Não deu tempo de nada o vento foi muito forte, virou os móveis virou geladeira e tudo até o assoalho do caminhão arrancou, a serraria arrancou tudo, não é fácil”, relata Cleberson Rosentalski proprietário da serraria.

Até o momento a confirmação das localidades mais atingidas é de: Carvoeira, Butiá, e Faxinal dos Soares. Algumas famílias que tiveram as casas danificadas foram buscar abrigo na casa de parentes.

Segundo informações da Prefeitura de Reserva do Iguaçu um senhor que precisa de cuidados especiais foi encaminhado para o Peti. Em Butiá o ex – prefeito de Reserva do Iguaçu Edson Mendes Campos teve sua residência totalmente destruída. Ele e a esposa Dona Carminha, conseguiram escapar e se esconderam dentro do veículo para se proteger da tempestade.

Ainda está sendo feito um levantamento de dados sobre o número de casas atingidas e os desabrigados.

Confira as fotos da localidade de Carvoeira: CLIQUE AQUI