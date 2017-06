Câmara Mirim elege mesa diretora

A primeira sessão ordinária da Câmara Mirim de Pinhão foi realizada na tarde de ontem, dia 01 de junho, iniciando às 14 horas. Alunos do Colégio Expressão e Escola Municipal Professora Ironi dos Santos Ferreira participaram da reunião que contou com a presença dos vereadores Luciano Padilha, (PSC) e Jerson Costa, (PP), os quais mencionaram seus papeis na sociedade enquanto vereadores municipais.

A professora Eva Komar fez uma dinâmica pedagógica com os vereadores com o tema Política sendo compartilhada com o público em seguida foi exibido um filme com o tema Mudar o mundo.

Na ordem do dia estava a eleição dos membros da Mesa Diretora que teve apenas uma chapa inscrita sendo eleita por unanimidade e que assim ficou composta: presidente Youssef Ghane Reda (Escola Decisão), vice-presidente Gion Marcos Alves (Colégio Expressão +), 1º secretário Bruno Henrique da Silva Ribeiro (Colégio Morski), 2º secretário Pablo Lincon Cardoso de Ramos (Colégio Santo Antônio) e tesoureira Sofia Muller Toledo Tavares (Escola Municipal Professora Iron dos Santos Ferreira). Logo após o presidente em exercício, Pablo Lincon Cardoso de Ramos convidou para que os eleitos se assentassem em seus devidos lugares. Todos usaram a tribuna saudando e agradecendo a presença do público. Finalizando o evento foi oferecido um delicioso lanche pra professores, alunos, vereadores e demais convidados.

As reuniões da Câmara Mirim estão agendadas para a primeira quinta-feira de cada mês com transmissão ao vivo pelo Facebook.