2º Bazar de Roupas e Calçados do Lar do idoso

A Associação São Francisco de Assis de Pinhão, o Lar do Idoso, promove o segundo Bazar de Roupas e Calçados e convidam a todos para dar uma passadinha por lá e conferir as peças de ótima qualidade e com preços a partir de 1 real. É isso mesmo a parir de 1 real a peça. E tem muita variedade de roupas e calçados para você aproveitar vestir e calçar toda a sua família.

O bazar estará aberto até o dia 10 de junho em frente à Ferro Forte Parafusos e Ferragens.

Atendimento das 9h às 12h e das 13h30 às 18h.