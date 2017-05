UFFS – Campus Laranjeiras do Sul oferece 30 vagas para ingresso em cursos de Graduação pelo SiSU 2017

Estão abertas as inscrições para o 2º processo seletivo de 2017 da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) via SiSU. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (29) e seguem até o dia 1º de junho, pelo site do SiSU.

Podem se inscrever os candidatos que realizaram o Enem 2016 que não zeraram em nenhuma das provas do Enem e obtiveram, no mínimo, 300 pontos na redação.

No Campus Laranjeiras do Sul são ofertadas 30 vagas para o curso Interdisciplinar em Educação no Campo/Licenciatura/Noturno. Após formado, o licenciado em Educação no Campo poderá atuar na docência nas áreas de conhecimento das Ciências Naturais e Matemática e Ciências Agrárias, podendo ministrar conteúdos de Química, Física, Biologia e Matemática e conteúdos ligados às Ciências Agrárias e também poderá atura nos processos educativos.

Confira os demais cursos ofertados:

Campus Chapecó: Administração/Bacharelado/Noturno – 50 vagas; Ciência da Computação/Bacharelado/Noturno – 50 vagas; Medicina/Bacharelado/Integral – 40 vagas; e Pedagogia/Bacharelado/Integral – 50 vagas;

Campus Passo Fundo: Medicina/Bacharelado/Integral – 31 vagas.

Acesse outras informações sobre o Processo Seletivo 2017.2 no site da UFFS.