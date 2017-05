Na tarde desta segunda-feira, 29 de maio a equipe, (SD Machado, SD Ramos), do 4º Pelotão da Policia Militar de Pinhão juntamente com o investigador da Policia Civil Deoclecio Caon em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Pinhão prenderam João Batista Ferreira da Rocha acusado de estupro de vulnerável. Batista foi encaminhado a Delegacia de Policia para as demais providências.