A culpa é do…

A cada delação, novos esquemas corruptos são descobertos. Quanto mais se investiga, mais podridão é encontrada. Creio que muitos nomes ainda vão surgir, e mais pessoas irão cair. O que me espanta é ver os corruptos que, mesmo depois de provas claras, não admitirem seus erros, e ainda se colocam como vítimas, inflamando muitos seguidores em sua defesa. Outro fator espantoso é ver pessoas defendendo corruptos; como alguém já disse: “defender bandido é ser conivente com o crime”. Aqueles que deveriam ser exemplo de boa conduta e boa índole para os demais, acabam por fortalecer a cultura da desonestidade e do engano. Infelizmente, muitos culpam o partido, a oposição, a justiça, a mídia, mas não reconhecem seus próprios erros. Embora o sistema esteja corrompido, devemos nos lembrar que isso acontece devido a pessoas mal-intencionadas. O que precisamos de fato, é reconhecer que, os políticos envolvidos em corrupção não são vítimas; os ladrões não são vítimas, aquele que bate em mulher não é vítima, o que se envolve com drogas não é vítima; tudo isso é questão de escolha. Existem sempre 2 opções, fazer o que é correto ou ir pelo mau caminho. Infelizmente muitos escolhem a pior opção e fazem isso porque nutrem o que é mal em seus corações. Todos são tentados, no dia a dia, a fazer coisas erradas, mas ceder a conselhos, a propostas desonestas, é questão de escolha; não é porque o fulano me pede para fazer o que é errado que eu vou lá é faço. O que precisamos de fato é avaliar as nossas motivações, e as motivações daqueles que nos governam ou querem nos governar. Precisamos lutar contra nós mesmos, não dar ouvidos a propostas e conselhos que nos levem para o mau caminho. Precisamos ter um discernimento claro e correto com respeito as escolhas políticas que fazemos. Belos discursos não significam honestidade, boas intenções e outros. Nosso país, os políticos, as famílias, eu e você, carecem de bases firmes, valores corretos e a Palavra de Deus resume bem o que deve ocupar nossa vida e daqueles que nos governam: “tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento”. (Filipenses 4.8). Há esperança para o nosso país. Que Deus abençoe nossa nação e que a sua justiça limpe toda sujeira, trazendo um novo ânimo, e que isso aconteça a começar de nossa própria vida.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão