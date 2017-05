Prefeitos da região assinam convênio com a Sanepar

Ponta Grossa, na quarta-feira, 24 recebeu vários prefeitos, das regiões dos Campos Gerais e do centro Sul, que foram para assinar convênio com a Sanepar para ampliação nos municípios da rede de abastecimento de água e da rede de esgoto. Entre os prefeitos presente estiveram os prefeitos de Guarapuava Cesar Silvestri Filho, o de Foz do Jordão Ivan Pinheiro e de Pinhão Odir Gotardo, que foi acompanhado do secretário de Obras e Transporte Denílson José de Oliveira. Odir aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido ao presidente da Sanepar Mounir Chaowiche para que essa cumpra obrigação já assumida na renovação do convenio, da concessão com o município para a ampliação de 32% da rede atual de esgoto para próximo dos 60% até o final de 2020 em Pinhão.