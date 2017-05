Mais um acidente de trânsito em Pinhão

No inicio da noite de quinta-feira, 25 de maio, às 20h06 a equipe do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão, atendeu um acidente de trânsito entre um caminhão e um automóvel na marginal da PR 170, bairro São Cristóvão, próximo ao posto do Alceu.

O motorista Otto Roger, 49 anos, que conduzia o caminhão Mercedes, placa ASQ – 2107/Bituruna – PR saiu ileso e recusou atendimento. O outro motorista, Valdeci Alves dos Santos, 40 anos, condutor do automóvel Celta, placa AKE – 3428/Pinhão-Pr, com ferimentos leves, foi conduzido ao Hospital Santa Cruz de Pinhão.

Eem pleno mês da campanha Maio Amarelo que tem o objetivo de uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o PBC atendeu até o momento sete ocorrências envolvendo, automóveis, pedestres e condutores. Em 2016 durante todo o mês de maio também foram registradas sete ocorrências.