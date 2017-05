Capa e Editorial da Edição nº: 799

Escolhas…

Nada é por acaso nesta vida, mas tudo com certeza passa por escolhas que cada um faz a cada dia. Escolhas simples como a roupa que vamos vestir a escolhas mais complexas quanto que posicionamento vamos tomar diante de tudo que está acontecendo no país. E a escolha pode ser simples, porém, as conseqüências podem ser grandes e complexas. Pois a escolha de uma roupa que realça o que há de mais belo na pessoa pode chamar a atenção daquele ou daquela que será o grande amor da vida. E as escolhas podem se restringir a ser especificamente sobre a nova vida, ou seja,nos preocupar conosco e o restante do mundo que se ajeite. Por sinal, ai já é uma escolha, a escolha de ser individualista. Mas há pessoas que escolhem ir além do seu umbigo e se preocupar com a comunidade como um todo. Como é o caso das pessoas que decidiram dedicar um tempo do seu dia para estar no Comitê Gestor e pensar como se pode melhorar a condição de vida das pessoas, como promover ações que levem o município a crescer economicamente. Ou mulheres que decidem passar o fim de semana cozinhando, fritando pastel voluntariamente para arrecadar recursos para que o Provopar possa desenvolver projetos que tirem as pessoas de situações de vulnerabilidade. Se como pessoas comuns podemos contribuir muito, interferir diretamente na vida das pessoas com nossas escolhas, imaginem quem tem a gestão, a liderança de um município. Sua escolha, sua postura diante dos problemas e a forma que vai governar, mas que interferir pode definir a vida de centenas de munícipes. Por isso é muito bom ver que alguns prefeitos da nossa região estão pensando o município para além de quatro anos, pois está mais do que na hora dos gestores públicos compreenderem que as escolhas que eles fazem em seus mandatos vão ter reflexos às vezes por mais de uma década na vida dos munícipes. E é muito bom sentir, observar acompanhar o movimento que está crescendo, no sentido de fortalecer a região, pois para um município de fato crescer é preciso desenvolver e fortalecer todo um território. E o movimento vem chegando devagar, aos poucos e o gestor público e liderança da sociedade civil organizada e o empresário que fizerem parte desse movimento, dessa escolha em prol do território da região, vai marcar seu tempo, vai poder depois olhar para trás e dizer, escolhi o bem, o fazer por todos, o plantar para que muitos outros possam amanhã colher belos frutos. E como nada é por acaso e com certeza há uma força superior inspirando todos e desejando que todos sejam felizes e façam a escolha pelo amor e o bem do próximo, nada melhor do que buscar muita luz, inspiração nas novenas do Divino Espírito Santo, que começam hoje e que Ele espalhe seus dons e proteção por todo o território da Cantuquiriguaçu.