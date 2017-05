Cantuquiriguaçu quer fortalecer o território

A Cantuquiriguaçu, buscando pensar o fortalecimento e o crescimento econômico do território que abrange 21 municípios, realizou no dia 24, quarta-feira, o Seminário Potencialidades de Desenvolvimento do Território da Cantiquiriguaçu no auditório da ACILS em Laranjeiras do Sul, e contou com a presença de vários representantes do poder público e da sociedade civil organizada dos municípios que compõem a Cantu.

O objetivo é pensar uma forma conjunta de desenvolver a economia e superar os gargalos das cadeias econômicas e levantar as potencialidades de crescimento do território, explicou o presidente da Cantuquiriguaçu, Odir Gotardo, prefeito de Pinhão. O seminário trouxe o professor Carlos Aguedo Nagel Paiva para falar sobre: “A Importância do Desenvolvimento Territorial” que mostrou as potencialidades do território e a necessidade de se integrar às cadeias econômicas dos municípios. E o sociólogo e consultor Celio Wessler Bonati, falou sobre “Agência de Desenvolvimento Regional- ADR”. Mostrando que é importante além da associação os municípios criarem uma ADR, pois essa pensa de forma mais direta o crescimento e desenvolvimento social e econômico da região. Entre as entidades parceiras do Seminário estava a Universidade Fronteira Sul, que também vem fazendo a discussão do fortalecimento da região. “Penso que esse é um espaço privilegiado e que a Cantu tem que refletir sobre qual é o seu papel dentro dessa questão do desenvolvimento da região. E é importante pensar sobre a agencia, pois ela nos permite articular os prefeitos e toda a sociedade, as universidades, para pensarmos sobre as centenas de iniciativas que já temos no território, mas estão desarticuladas, trabalhando sozinhas. .Assim, precisamos aproveitar esse espaço para pensar, refletir e articular essas iniciativas e superar as nossa dificuldades “ frisou Odir Gotardo